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    Талалаев рассказал об извинениях перед Соболевым

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что принес извинения нападающему «Спартака» Александру Соболеву за публичное высказывание. При этом специалист не уточнил, о каких именно словах идет речь.

    «Я видел Сашу, мы поговорили. Имел оплошность кое‑что ненужное сказать в эфире, поэтому принес извинения», – сказал Талалаев.

    • В нынешнем сезоне Соболев забил пять голов в 14 матчах за «Спартак» во всех турнирах.
    • Форвард вызван в сборную России на товарищеский матч с Кубой, который пройдет 20 ноября.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.11.2023 09:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3688

      alefreddy 5 часов назад

      загадочное извинение

      0
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      Рейтинг: +103093

      zigbert 17 ноября, 15:07

      Иметь мужество извиниться перед человеком не каждому дано.

      1
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      ...
      Рейтинг: +519

      TIMOTHY > zigbert 17 ноября, 16:57

      Если это случается раз в десять лет то да! Талай извиняется перед всеми подряд, недавно извинялся перед Валерой

      2
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      Рейтинг: +519

      TIMOTHY 17 ноября, 11:18

      Талалай за языком не следит совсем! Чешет то так то этак про всё,потом извиняется) а что о соболе,так не проблема,два петушка полаялись в курятнике и ничего странного, норм процесс

      2
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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 > TIMOTHY 17 ноября, 13:38

      вонь, ты то зачем здесь, или fakeid тебя разрешиль сегодня вонь разносить

      2
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      ...
      Рейтинг: +4780

      шахта Заполярная > TIMOTHY 17 ноября, 14:00

      Вот кто за метлой не следит, так это только питерские малолетки вонючки. Сами то мусор помоечный, но своей вонью провоняли все и везде

      1
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      Рейтинг: +519

      TIMOTHY > шахта Заполярная 17 ноября, 16:56

      Если реально рассуждать то вас с Суворовым точно на анализы сдавать необходимо за язык! А нас предупредить достаточно) потому как вы отмороженные целиком сектанты

      2
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      ...
      Рейтинг: +4780

      шахта Заполярная > TIMOTHY 17 ноября, 17:58

      Вас лучше выгнать и тогда будет все культурно и вежливо, ни кто вонять не будет.

      1
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      Рейтинг: +10

      sgtgbdjdnsvb 17 ноября, 10:32

      Заработок на Спортивных Событиях!!
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      Рейтинг: +278

      Купа Купыч 17 ноября, 10:01

      Если публично дельфина обосралто.то и публично нужно извиниться, а не по-еврейский за углом. Талала.

      1
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      Рейтинг: +6238

      Дядя Серёжа > Купа Купыч 17 ноября, 10:26

      Показать в программе Время

      2
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      Рейтинг: +278

      Купа Купыч > Дядя Серёжа 17 ноября, 13:53

      В гостях у дяди Серёжи.

      0
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