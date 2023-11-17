Талалаев рассказал об извинениях перед Соболевым

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что принес извинения нападающему «Спартака» Александру Соболеву за публичное высказывание. При этом специалист не уточнил, о каких именно словах идет речь.

«Я видел Сашу, мы поговорили. Имел оплошность кое‑что ненужное сказать в эфире, поэтому принес извинения», – сказал Талалаев.

В нынешнем сезоне Соболев забил пять голов в 14 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Форвард вызван в сборную России на товарищеский матч с Кубой, который пройдет 20 ноября.

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