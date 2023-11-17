Футбольный агент сказал, что сделал бы Слуцкий, будь он настоящим другом Дзюбы

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк дал негативную оценку взаимоотношениям бывшего главного тренера сборной национальной команды Леонид Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Наставник и футболист ведут шоу «Ну так нельзя» на YouTube.

«Дзюбу направление шоу-бизнеса выбивает из спортивной составляющей, я про дружбу со Слуцким. Но если бы Слуцкий был настоящим другом, он бы Дзюбе сказал: «Артем, ты, наоборот, сконцентрируйся на футболе, ты ведь можешь годик-другой поиграть». Слуцкий, пользуясь Дзюбой, притягивает рейтинги, и Артем дает возможность ему зарабатывать», – сказал Селюк.