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    • Футбольный агент сказал, что сделал бы Слуцкий, будь он настоящим другом Дзюбы

    Футбольный агент сказал, что сделал бы Слуцкий, будь он настоящим другом Дзюбы

    Российский футбольный агент Дмитрий Селюк дал негативную оценку взаимоотношениям бывшего главного тренера сборной национальной команды Леонид Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Наставник и футболист ведут шоу «Ну так нельзя» на YouTube.

    «Дзюбу направление шоу-бизнеса выбивает из спортивной составляющей, я про дружбу со Слуцким. Но если бы Слуцкий был настоящим другом, он бы Дзюбе сказал: «Артем, ты, наоборот, сконцентрируйся на футболе, ты ведь можешь годик-другой поиграть». Слуцкий, пользуясь Дзюбой, притягивает рейтинги, и Артем дает возможность ему зарабатывать», – сказал Селюк.

    • 35-летний Дзюба в нынешнем сезоне забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 17 матчах за «Локомотив».
    • Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул 15 ноября 2022 года.

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    Источник: Евро-Футбол.Ру

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    17.11.2023 09:15
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