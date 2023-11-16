Смотреть прямую трансляцию матча Кипр и Испания, 9 тур отбора чемпионата Европы-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2023, в 20:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
Кипр: Малль, Каро, Иоанну, Гогич, Андреу, Лаифис, Киприану, Коррейя, Кириаку, Кастанос, Питтас.
Главный тренер: Темури Кецбая
Испания: Райя, Навас, ле Норманн, Пау Торрес, Гримальдо, Гави, Субименди, Мерино, Ямал, Хоселу, Оярсабаль.
Главный тренер: Луис де ла Фуэнте
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Кипр – Испания
- Игру покажет телеканал «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс