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    «Челси» грозит снятие очков за махинации при Абрамовиче

    АПЛ нашла нарушения в финансовой деятельности «Челси» при бывшем владельце – россиянине Романе Абрамовиче.

    По информации лиги, «Челси» при Абрамовиче совершал тайные платежи агенту Эдена Азара, помощнику Антонио Конте, а также представителям Виллиана и Самуэля Это’О. Потраченные деньги не отражались в рамках финансового фэйр-плей.

    Лондонцам грозит снятие очков. Ранее их уже штрафовали за финансовые нестыковки.

    • Абрамович продал «Челси» в прошлом году. Новым владельцем стал американец Тодд Боули.

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    Источник: The Guardian

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    15.11.2023 13:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 15 ноября, 13:53

      Неужели!) Абрамович честный человек) оговорили

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