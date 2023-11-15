«Челси» грозит снятие очков за махинации при Абрамовиче

АПЛ нашла нарушения в финансовой деятельности «Челси» при бывшем владельце – россиянине Романе Абрамовиче.
По информации лиги, «Челси» при Абрамовиче совершал тайные платежи агенту Эдена Азара, помощнику Антонио Конте, а также представителям Виллиана и Самуэля Это’О. Потраченные деньги не отражались в рамках финансового фэйр-плей.
Лондонцам грозит снятие очков. Ранее их уже штрафовали за финансовые нестыковки.
- Абрамович продал «Челси» в прошлом году. Новым владельцем стал американец Тодд Боули.
Источник: The Guardian