Журналист из Франции назвал три причины прогресса Головина

Журналист L'Equipe Антуан Момон определил факторы прогресса российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Есть три причины, почему Головин сейчас так хорош. Во-первых, он находится в отличной форме. Александр прибавил еще при предыдущем тренере Филиппе Клемане. Точнее, при Джеймсе Бунсе, который отвечал за физическую подготовку футболистов «Монако». Выносливость Головина стала стабильной. Он уже не такой травматичный, каким был в первых сезонах во Франции. Более того, сейчас россиянин может играть по 90 минут и не выдыхаться. Уже один этот фактор делает разницу.

Второй фактор – тренер, само собой. Команда теперь демонстрирует весьма атакующий футбол. Ади Хюттер старается играть вперед, даже если его команда ведет в счете. Такой футбол помогает Головину раскрыть свой потенциал. Его качества проявляются и приводят к победам. Да и вообще, всей команде проще атаковать.

Наконец, третья причина – это позиция Головина. Расстановка «Монако» изменилась. Теперь базовая схема – 3-4-2-1. Головин стал играть одну из двух «десяток» под единственным нападающим. Теперь россиянин уже не на фланге, а ближе к центру поля, ближе к игре, ближе к мячу. Так он меньше привязан к позиции и получает свободу действий. Может сразу делать проникающие передачи за спину защитникам на быстрого Балогуна или Бен-Йеддера. То есть Головин теперь играет, по сути, в самом центре крайне атакующей команды. Еще и в хорошем тонусе. У него есть все, чтобы быть тем, кем он является», – сказал Момон.

Головин был номинирован на звание лучшего игрока октября в Лиге 1, но оно досталось нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

С 2018 года россиянин провел за «Монако» 186 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 35 результативных передач.

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