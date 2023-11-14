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    Нойер женился на 23-летней гандболистке

    Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер официально потерял статус холостяка.

    37-летний футболист женился на гандболистке Анике Биссель. Пара сыграла свадьбу в прошлое воскресенье, 12 ноября.

    Торжество проходило в узком кругу семьи и близких друзей. Молодожены не захотели делать его публичным.

    • Нойер и Биссель обручились в конце сентября. Об отношениях между ними известно с 2020 года.
    • 23-летняя девушка ждет ребенка от голкипера «Баварии». Его рождение ожидается весной.

    Фото: Нойер и Биссель на Октоберфесте в конце сентября / Getty Images

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Bild

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    14.11.2023 17:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1430

      САНЁК17 14 ноября, 22:29

      Пусть будет счастлив

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte 14 ноября, 20:06

      Чо она на Октоберфесте делает ? Она ж на сносях.

      0
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