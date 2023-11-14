Нойер женился на 23-летней гандболистке

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер официально потерял статус холостяка.

37-летний футболист женился на гандболистке Анике Биссель. Пара сыграла свадьбу в прошлое воскресенье, 12 ноября.

Торжество проходило в узком кругу семьи и близких друзей. Молодожены не захотели делать его публичным.

Нойер и Биссель обручились в конце сентября. Об отношениях между ними известно с 2020 года.

23-летняя девушка ждет ребенка от голкипера «Баварии». Его рождение ожидается весной.

Фото: Нойер и Биссель на Октоберфесте в конце сентября / Getty Images

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