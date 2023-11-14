Зинченко назвал лучшую команду в мире — это не «Арсенал»

Защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о менталитете победителей в «Манчестер Сити».

«Если брать футбол, то меня «Арсенал» вдохновлял с того времени, когда там играл Анри, молодой Фабрегас. Я болел за эту команду достаточно длительный промежуток времени.

Кто вдохновляет меня сейчас? Чтобы становиться самым лучшим, ты должен смотреть на лучших. Могу сказать, что сегодня лучшая команда в мире – это «Манчестер Сити». Они это доказали и доказывают в каждой игре, поэтому, глядя на эту команду, ты понимаешь, что тебе еще есть над чем работать.

Я знаю многих ребят оттуда и тренерский штаб. Знаю, как у них все настроено: менталитет победителя или когда ты теряешь очки, после чего на следующий день никто не разговаривает друг с другом. Это менталитет. Это такой клуб, который построен на много лет вперед», – приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.