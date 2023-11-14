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Зинченко назвал лучшую команду в мире — это не «Арсенал»

14 ноября 2023, 09:32

Защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о менталитете победителей в «Манчестер Сити».

«Если брать футбол, то меня «Арсенал» вдохновлял с того времени, когда там играл Анри, молодой Фабрегас. Я болел за эту команду достаточно длительный промежуток времени.

Кто вдохновляет меня сейчас? Чтобы становиться самым лучшим, ты должен смотреть на лучших. Могу сказать, что сегодня лучшая команда в мире – это «Манчестер Сити». Они это доказали и доказывают в каждой игре, поэтому, глядя на эту команду, ты понимаешь, что тебе еще есть над чем работать.

Я знаю многих ребят оттуда и тренерский штаб. Знаю, как у них все настроено: менталитет победителя или когда ты теряешь очки, после чего на следующий день никто не разговаривает друг с другом. Это менталитет. Это такой клуб, который построен на много лет вперед», – приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.

  • Зинченко выступал за «Манчестер Сити» с 2017 по 2022 годы.
  • В текущем сезоне украинский защитник провел за «Арсенал» 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити Зинченко Александр
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