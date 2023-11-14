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    Зинченко назвал лучшую команду в мире — это не «Арсенал»

    Защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о менталитете победителей в «Манчестер Сити».

    «Если брать футбол, то меня «Арсенал» вдохновлял с того времени, когда там играл Анри, молодой Фабрегас. Я болел за эту команду достаточно длительный промежуток времени.

    Кто вдохновляет меня сейчас? Чтобы становиться самым лучшим, ты должен смотреть на лучших. Могу сказать, что сегодня лучшая команда в мире – это «Манчестер Сити». Они это доказали и доказывают в каждой игре, поэтому, глядя на эту команду, ты понимаешь, что тебе еще есть над чем работать.

    Я знаю многих ребят оттуда и тренерский штаб. Знаю, как у них все настроено: менталитет победителя или когда ты теряешь очки, после чего на следующий день никто не разговаривает друг с другом. Это менталитет. Это такой клуб, который построен на много лет вперед», – приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.

    • Зинченко выступал за «Манчестер Сити» с 2017 по 2022 годы.
    • В текущем сезоне украинский защитник провел за «Арсенал» 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.11.2023 09:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22488

      Cleaner 14 ноября, 11:52

      Зачем нам тут мнение этого Лупоглазого?????????????????????????

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