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    • Стал известен диагноз Зайнутдинова – его госпитализировали с разбитым лицом

    Стал известен диагноз Зайнутдинова – его госпитализировали с разбитым лицом

    «Бешикташ» опубликовал информацию о травме полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.

    Экс-футболиста ЦСКА госпитализировали с разбитым лицом в воскресенье – он получил удар локтем в матче чемпионата Турции с «Истанбулом» (1:0).

    В итоге у казахстанского хавбека диагностировали переломы носовой кости и основания глазницы. Ему вправили нос и наложили шину.

    • Игрок «Истанбула» Жером Опоку не был наказан за эпизод. К тому моменту у него уже была желтая карточка.
    • Зайнутдинов играл в России за ЦСКА и «Ростов».
    • В «Бешикташ» он перешел летом.

    Фото: соцсети «Бешикташа»

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    Источник: сайт «Бешикташа»

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    13.11.2023 14:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2520

      Fialet 13 ноября, 21:09

      Что за люди пошли жидкие, с локтя ему перепало. У нас в былые времена сколько случаев бывало, подростки с развалин церквей падали вниз головой, и похер, вставали и шли как ни в чём не бывало.

      0
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      Рейтинг: +1664

      k611 13 ноября, 19:40

      Здоровья игроку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 13 ноября, 15:54

      Этт фото его жопы?
      Сразу не разберешь.
      :)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +3794

      FRZZ > Питерский князь 13 ноября, 17:21

      Идиот же ты, человек получил такую травму, нельзя радоваться чужому горю.

      3
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      ...
      Рейтинг: +5040

      Oldtrafford83 > FRZZ 13 ноября, 17:45

      Княгиня просто глупая)

      0
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      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > FRZZ 13 ноября, 19:10

      В Казахстане русских терпеть не могут, где ты там человека увидел?

      0
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Oldtrafford83 13 ноября, 19:18

      Когда, ты прыщ появляешься, вафлометр начинает зашкаливать.
      Так и выискиваешь, кому бы отсосать.

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      Рейтинг: +5040

      Oldtrafford83 > Питерский князь 14 ноября, 08:05

      Какое у тебя странное имя вафлометр))
      Тяжело с ним живётся?

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