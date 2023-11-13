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  • Стал известен диагноз Зайнутдинова – его госпитализировали с разбитым лицом

Стал известен диагноз Зайнутдинова – его госпитализировали с разбитым лицом

13 ноября 2023, 14:44
5

«Бешикташ» опубликовал информацию о травме полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.

Экс-футболиста ЦСКА госпитализировали с разбитым лицом в воскресенье – он получил удар локтем в матче чемпионата Турции с «Истанбулом» (1:0).

В итоге у казахстанского хавбека диагностировали переломы носовой кости и основания глазницы. Ему вправили нос и наложили шину.

  • Игрок «Истанбула» Жером Опоку не был наказан за эпизод. К тому моменту у него уже была желтая карточка.
  • Зайнутдинов играл в России за ЦСКА и «Ростов».
  • В «Бешикташ» он перешел летом.

Фото: соцсети «Бешикташа»

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Источник: сайт «Бешикташа»
Турция. Суперлига Бешикташ Зайнутдинов Бахтиер
Комментарии (5)
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k611
1699893632
Здоровья игроку!
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Fialet
1699898982
Что за люди пошли жидкие, с локтя ему перепало. У нас в былые времена сколько случаев бывало, подростки с развалин церквей падали вниз головой, и похер, вставали и шли как ни в чём не бывало.
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Бригадный
1700408097
На Туретчине, видимо, плохо к казахам относятся. И то дело, нахрена на Туретчине казахи? В Алма-атах надо уровень футбола подымать, а не турков забавлять.
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