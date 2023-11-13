Стал известен диагноз Зайнутдинова – его госпитализировали с разбитым лицом

«Бешикташ» опубликовал информацию о травме полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.

Экс-футболиста ЦСКА госпитализировали с разбитым лицом в воскресенье – он получил удар локтем в матче чемпионата Турции с «Истанбулом» (1:0).

В итоге у казахстанского хавбека диагностировали переломы носовой кости и основания глазницы. Ему вправили нос и наложили шину.

Игрок «Истанбула» Жером Опоку не был наказан за эпизод. К тому моменту у него уже была желтая карточка.

Зайнутдинов играл в России за ЦСКА и «Ростов».

В «Бешикташ» он перешел летом.

Фото: соцсети «Бешикташа»