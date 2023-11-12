Почеттино не пожал руку Гвардиоле после матча

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не пожал руку Хосепу Гвардиоле после матча с «Манчестер Сити» (4:4).

Вместо рукопожатия с Пепом аргентинец отправился спорить с судьей, который, по мнению Почеттино, добавил мало времени к матчу, сообщил в твиттере Саймон Байковски.

«Почеттино не пожал руку? Все нормально. Это эмоции. Не придаю этому значения», – прокомментировал ситуацию Гвардиола.

Обе команды успели повести в счете. «Челси» спасся на 90+5 минуте с пенальти.

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