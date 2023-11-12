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    Почеттино не пожал руку Гвардиоле после матча

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не пожал руку Хосепу Гвардиоле после матча с «Манчестер Сити» (4:4).

    Вместо рукопожатия с Пепом аргентинец отправился спорить с судьей, который, по мнению Почеттино, добавил мало времени к матчу, сообщил в твиттере Саймон Байковски.

    «Почеттино не пожал руку? Все нормально. Это эмоции. Не придаю этому значения», – прокомментировал ситуацию Гвардиола.

    • Обе команды успели повести в счете. «Челси» спасся на 90+5 минуте с пенальти.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 23:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 13 ноября, 15:20

      В таком искрометном матче можно что угодно забыть.

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      Рейтинг: +2805

      serglider 13 ноября, 08:32

      Вообще откуда это взялось "жать руку после матча"? Человечество только перенесло эпидемию короновируса и никто не гарантирует ее повторения, так что от "жать руки" можно было бы воздержаться.

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