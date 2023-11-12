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    • «Сочи» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    «Сочи» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Рубина», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Сочи»: Заболотный, Заика, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Юсупов, Бурмистров, Макарчук, Джорджевич, Крамарич, Кравцов.

    Главный тренер: Александр Точилин

    «Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Иву, Безруков, Чумич, Вада, Ранджелович, Даку.

    Главный тренер: Рашид Рахимов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сочи»«Рубин»

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 11:23
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