Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Рубина», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Сочи»: Заболотный, Заика, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Юсупов, Бурмистров, Макарчук, Джорджевич, Крамарич, Кравцов.

Главный тренер: Александр Точилин

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Иву, Безруков, Чумич, Вада, Ранджелович, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сочи» – «Рубин»