Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Рубина», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Сочи»: Заболотный, Заика, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Юсупов, Бурмистров, Макарчук, Джорджевич, Крамарич, Кравцов.
Главный тренер: Александр Точилин
«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Иву, Безруков, Чумич, Вада, Ранджелович, Даку.
Главный тренер: Рашид Рахимов
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сочи» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на «Матч! Премьер»;
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»