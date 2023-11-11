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    • «Реал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    «Реал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» и «Валенсия», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реал»: Лунин, Карвахаль, Алаба, Начо, Менди, Беллингем, Кроос, Камавинга, Вальверде, Жуниор, Родриго.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    «Валенсия»: Мамардашвили, Москера, Паулиста, Коррейя, Гайя, Герра, Лопес, Пепелу, Фулькье, Мартинес, Дуро.

    Главный тренер: Рубен Бараха

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал» – «Валенсия»

    Реал-Валенсия смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 12:15
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