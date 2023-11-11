Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» и «Валенсия», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Алаба, Начо, Менди, Беллингем, Кроос, Камавинга, Вальверде, Жуниор, Родриго.

Главный тренер: Карло Анчелотти

«Валенсия»: Мамардашвили, Москера, Паулиста, Коррейя, Гайя, Герра, Лопес, Пепелу, Фулькье, Мартинес, Дуро.

Главный тренер: Рубен Бараха

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал» – «Валенсия»