В субботу, 11 ноября, «Реал» и «Валенсия» сыграют друг с другом в матче 13 тура испанской Примеры .Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Встречу проведут в Мадриде.

«Реал»

Подопечные Карло Анчелотти идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков. «Реал» в 12 матчах чемпионата Испании выиграл девять встреч, в двух поединках сыграл вничью и потерпел одно поражение. Мадридцы забили 23 гола, но при этом пропустили восемь голов.

«Валенсия»

Команда идет на восьмом месте в турнирной таблице. «Валенсия» в двенадцати матчах чемпионата Испании выиграла пять встреч, в трех поединках сыграла вничью и проиграла четыре матча. Команда забила 15 голов, но при этом пропустила 13 мячей.

Факты о личных встречах

Обе команды играли друг с другом 210 раз, в которых «Реал» побеждал в 109 матчах, а «Валенсия» выигрывала в 58 поединках.

Прогноз на матч «Реал» – «Валенсия»

На наш взгляд, «Реал» выглядит в этой встрече фаворитом предстоящей встречи. Наверняка подопечные Эрика тен Хаага и выигрывают в предстоящей встречи. Допустим, что команда сделает это с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа мадридского «Реала» (1.35), тотал больше 2.5 (1.68).