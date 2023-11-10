Лунев рассказал о своей травме и желании сыграть за сборную России

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев затруднился оценить сроки восстановления после травмы колена, полученной в матче Лиги Европы против «Байера» (0:1) в четверг. Из-за повреждения он был заменен на 85-й минуте.

«Пока у меня нет понимания степени серьезности травмы и сроков восстановления. Уже не первый раз получаю травму после вызова в сборную. Можно сказать, привык.

Конечно, неприятно. Но, надеюсь, будет не все так серьезно, и к следующим играм восстановлюсь. И за сборную еще рассчитываю сыграть, конечно. Это же не последний сбор», – сказал Лунев.