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    • Мостовой объяснил, почему Абаскаль не соответствует уровню «Спартака»

    Мостовой объяснил, почему Абаскаль не соответствует уровню «Спартака»

    Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаля зря пригласили на пост главного тренера «Спартака».

    «Скажем так: про Абаскаля уже многое было сказано, но именно в этом сезоне ситуация в чемпионате достаточно ровная – во многом благодаря «Зениту».

    Надеюсь, что группа из пяти или шести команд продолжит преследование петербуржцев и краснодарцев до самого конца.

    Только представьте себе всю величину такого клуба, как «Спартак», его традиции. А нанимают тренера, про которого даже толком не знают в самой Испании, из которой он родом.

    К сожалению, так у нас и происходит сегодня», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Абаскаль возглавляет москвичей с лета 2022 года.

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    Источник: RT

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31809

      JTherry 2 часа назад

      не надоело Мосту об одном и том же "вату" во рту жевать..? Абаскаля пригласил Лука Каттани, еще во время "эры Федуна" в Спартаке, когда политика клуба была заточена на европейском тренере, все молча согласовали его приглашение: работа в Базеле, молодой, рыжий - оказало влияние на "творческий ум" семейки Федунов...) но напомню, в июне 2022 уже полыхало СВО, и никто из известных тренеров гей-ропы не осмелился приехать в Россию, футболисты и тренеры из-за "бана УЕФА" только по-тихому линяли из российских клубов: Шварц, Рангник и разные другие "гисдоли"...

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      Рейтинг: +17248

      Алексей З 6 часов назад

      Саня похоже на расхват для убогих источников.
      Трудно что-то новое сказать, а к старому все привыкли.
      Одно и тоже, даже странно что кому-то это ещё интересно.

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