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  • Мостовой объяснил, почему Абаскаль не соответствует уровню «Спартака»

Мостовой объяснил, почему Абаскаль не соответствует уровню «Спартака»

10 ноября 2023, 00:35
1

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаля зря пригласили на пост главного тренера «Спартака».

«Скажем так: про Абаскаля уже многое было сказано, но именно в этом сезоне ситуация в чемпионате достаточно ровная – во многом благодаря «Зениту».

Надеюсь, что группа из пяти или шести команд продолжит преследование петербуржцев и краснодарцев до самого конца.

Только представьте себе всю величину такого клуба, как «Спартак», его традиции. А нанимают тренера, про которого даже толком не знают в самой Испании, из которой он родом.

К сожалению, так у нас и происходит сегодня», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
  • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
  • Абаскаль возглавляет москвичей с лета 2022 года.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (1)
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JTherry
1699599791
не надоело Мосту об одном и том же "вату" во рту жевать..? Абаскаля пригласил Лука Каттани, еще во время "эры Федуна" в Спартаке, когда политика клуба была заточена на европейском тренере, все молча согласовали его приглашение: работа в Базеле, молодой, рыжий - оказало влияние на "творческий ум" семейки Федунов...) но напомню, в июне 2022 уже полыхало СВО, и никто из известных тренеров гей-ропы не осмелился приехать в Россию, футболисты и тренеры из-за "бана УЕФА" только по-тихому линяли из российских клубов: Шварц, Рангник и разные другие "гисдоли"...
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