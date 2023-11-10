Мостовой объяснил, почему Абаскаль не соответствует уровню «Спартака»

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаля зря пригласили на пост главного тренера «Спартака».
«Скажем так: про Абаскаля уже многое было сказано, но именно в этом сезоне ситуация в чемпионате достаточно ровная – во многом благодаря «Зениту».
Надеюсь, что группа из пяти или шести команд продолжит преследование петербуржцев и краснодарцев до самого конца.
Только представьте себе всю величину такого клуба, как «Спартак», его традиции. А нанимают тренера, про которого даже толком не знают в самой Испании, из которой он родом.
К сожалению, так у нас и происходит сегодня», – сказал Мостовой.
- «Спартак» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
- Абаскаль возглавляет москвичей с лета 2022 года.
Источник: RT