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    • Бышовец назвал преимущество «Краснодара» в матче с «Зенитом»

    Бышовец назвал преимущество «Краснодара» в матче с «Зенитом»

    Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от игры 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

    «Оценивая предыдущие матчи команд, занимаемые ими на данный момент места в турнирной таблице полностью соответствуют той игре, которую они показывали на протяжении всего первого круга чемпионата.

    Но всe же небольшое преимущество может быть у «Краснодара». Он выглядит более организованно, и, что важно, главный тренер Владимир Ивич – достаточно амбициозный специалист, который сумел привить игрокам своe видение атакующего футбола без потери качества для остальных линий.

    Также хотел бы отметить прогресс воспитанников клуба, которых абсолютно неслучайно привлекают в национальную сборную. Как мне кажется, у «Зенита» появилась некоторая самоуверенность по отношению к соперникам, которые на сегодняшний день находят ключи к команде из Санкт-Петербурга», – сказал Бышовец.

    • «Зенит» примет «Краснодар» 11 ноября в 19:30 мск.
    • В случае победы петербуржцы отберут у соперника лидерство в РПЛ.
    • Краснодарцы потеряли очки в 2 из 3 последних матчах чемпионата.

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    Источник: RT

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    09.11.2023 23:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +709

      Alemann 3 часа назад

      Пример излишней самоуверенности мы видели в Оренбурге. Действительно, приехали как на прогулку, огребли. Ну а игра Зенита в защите, особенно под давлением, у меня давно вызывает исключительно матерные комментарии.

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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 12 часов назад

      Жизнь покажет, по мне так питерская помойка сейчас хороша, но не так была но сильна даже без судей, ну а если что .... включат все рычаги

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      Рейтинг: +25307

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      СтОит согласиться с Анатолием Фёдоровичем.

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