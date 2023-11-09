Бышовец назвал преимущество «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от игры 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Оценивая предыдущие матчи команд, занимаемые ими на данный момент места в турнирной таблице полностью соответствуют той игре, которую они показывали на протяжении всего первого круга чемпионата.

Но всe же небольшое преимущество может быть у «Краснодара». Он выглядит более организованно, и, что важно, главный тренер Владимир Ивич – достаточно амбициозный специалист, который сумел привить игрокам своe видение атакующего футбола без потери качества для остальных линий.

Также хотел бы отметить прогресс воспитанников клуба, которых абсолютно неслучайно привлекают в национальную сборную. Как мне кажется, у «Зенита» появилась некоторая самоуверенность по отношению к соперникам, которые на сегодняшний день находят ключи к команде из Санкт-Петербурга», – сказал Бышовец.