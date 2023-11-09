Израильский клуб отстранил футболиста из-за поста в соцсетях его жены

30-летний полузащитник Диа Саба отстранен от работы с основой «Маккаби Хайфа».

Израильский клуб непублично вывел игрока из состава из-за поста в соцсетях его жены.

17 октября супруга Сабы призвала «к миру для израильтян и палестинцев». Эту публикацию раскритиковали болельщики «Маккаби».