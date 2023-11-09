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    • Израильский клуб отстранил футболиста из-за поста в соцсетях его жены

    Израильский клуб отстранил футболиста из-за поста в соцсетях его жены

    30-летний полузащитник Диа Саба отстранен от работы с основой «Маккаби Хайфа».

    Израильский клуб непублично вывел игрока из состава из-за поста в соцсетях его жены.

    17 октября супруга Сабы призвала «к миру для израильтян и палестинцев». Эту публикацию раскритиковали болельщики «Маккаби».

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • В ответ израильские силы стали наносить авиационные удары по сектору Газа, после чего начали наземную операцию.
    • Саба – израильский футболист арабского происхождения. У него самая большая зарплата в местном чемпионате.

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    Источник: Marca

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    09.11.2023 19:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +819

      Октавиус 15 часов назад

      обожаю западные "ценности", но еще больше обожаю либералов, жрущих это говно и доказывающих всем вокруг как им вкусно, но надо всем попробовать

      2
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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > Октавиус 15 часов назад

      западные "ценности"====
      То есть Израиль должен стерпеть убийства его граждан ? Не реагировать на одобрение тех кто за террористов ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +819

      Октавиус > googlechromovvkontakte 15 часов назад

      отменять человека за призыв к миру - то, что я вижу в новости. ты же вбрасываешь совершенно левые тезисы, подменяя реальность. как раз в духе "западных ценностей"

      3
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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > Октавиус 15 часов назад

      отменять человека за призыв к миру====Тебе в сторонке легко пихать...Хамас убивал даже младенцев.В Израиле нет разграничений Хамас и Палестина.Потому что по поводу убийств евреев вся Палестина устроила праздник.
      Ты еще и Запад сюда припутал оболваненный соловьиным пометом. Израиль сейчас бьется за свое существование в окружении арабских стран.Впрочем как и последние семь десятков лет.

      1
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      Рейтинг: +819

      Октавиус > googlechromovvkontakte 15 часов назад

      Хамас сделал варварскую вылазку одним днем, в ответ неделями бомбят мирное население, жертв уже тысячи, это типа адекватный ответ? И Запад - это открытые союзники Израиля, покрывающие сейчас их военные преступления. Причем здесь соловьиный помет? Израиль сейчас нарывается на сплочение арабского мира и ликвидацию израильского государства. украина занималась тем же 8 лет, прежде чем огребла

      1
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      Рейтинг: +17248

      Алексей З > Октавиус 14 часов назад

      А у нас не хватали за плакат м...и...р ?
      Ну всё вы блдь у других видите , а у себя и полено в глазу не заметите.
      Лживые лицемеры.

      1
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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > Октавиус 14 часов назад

      в ответ неделями бомбят мирное население====
      Бомбят цели Хамаса.Там не обходится без потерь среди мирных.Так получается потому что в Газе на квадратный километр тысячи людей.Израиль призвал мирных эвакуироваться в северную часть.Хамас им препятствует--использует мирных как живой щит....Ты в курсе что Палестина жила на дотации от ООН, Евросоюза, и то правящий ХАМАС бОльшую часть потратил на подземные лабиринты со складами вооружений ? А Израиль бесплатно доставлял туда воду и электроэнергию ? Вижу что нет. Слышь чувак пока ты будешь брать информацию(ложь) только от росс.СМИ ( соловьиный помет) то будешь как слепой. А зачем мне зрячему что то слепому доказывать ?

      1
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      Рейтинг: +819

      Октавиус > Алексей З 14 часов назад

      так при чем тут "у нас"? у нас диктатура, а там якобы демократия и свобода слова, хотя по факту один хрен

      1
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      Рейтинг: +819

      Октавиус > googlechromovvkontakte 14 часов назад

      указанное тобой каким образом оправдывает ковровые бомбардировки мирных кварталов, зрячий ты наш? я представляю если бы Россия воевала такими методами, вони было бы, санкций еще три вагона, а здесь типа всё нормально. Вот вы как раз и лицемеры, петухи прозападные!

      4
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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > Октавиус 14 часов назад

      ковровые бомбардировки мирных кварталов=====Вот я и говорю---"Слышь чувак пока ты будешь брать информацию(ложь) только от росс.СМИ ( соловьиный помет) то будешь как слепой. А зачем мне зрячему что то слепому доказывать ?"
      Вот именно- незачем.Тем более ты не только слепой, но и тупо упрямый.Как одно животное. Иди ослик, там соловьев тебе морковку протягивает.)))

      1
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      Рейтинг: +819

      Октавиус > googlechromovvkontakte 13 часов назад

      ну ясно, аргументов ноль, посыпал заезженными штампами, которые от вашей тусовки исходят постоянно, и слился

      3
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > googlechromovvkontakte 5 часов назад

      75 лет Израиль атакует и убивает Палестинцев. Стоило ХАМАСУ один раз нанести атаку так сразу начали бить . Месяц Израиль убивает Палестинцев. За месяц убито больше 10 тысяч Палестинцев , среди которых больше 4тысяч дети и почти 3 тысяч женщины.Израиль разбомбил больницы в которых сидели дети и женщины со стариками.Что даже Саммит США отреагировал плохо на такой гнилой поступок.Израиль бомбит даже старые Храмы в которых сидели такие же евреи как они. Весь мир видит как Евреи убивают детей.под девизом это Хамас. За 2 года СВО УБИТО МЕНЬШЕ МИРНЫХ ГРАЖДАН ЧЕМ ЗА МЕСЯЦ АТАК ИЗРАИЛЯ .

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      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 > googlechromovvkontakte 4 часа назад

      Михалыч, ну просвети нас, где же ты берешь достоверную инфу, неужели как Алёша Z тоже гуглишь?))

      0
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      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 > Алексей З 4 часа назад

      Старик, тебе уж не п.и.здЕть на счёт лицемерия))

      0
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      Рейтинг: +17248

      Алексей З > googlechromovvkontakte 3 часа назад

      Не трать на них время, это же путиноиды,
      Там нет мозгов , за них думают на ТВ ( Симоньян,Соловьёв), а эти озвучивают везде где могут.
      Зомби.

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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 16 часов назад

      Саба – израильский футболист арабского происхождения.=====
      Да ужжжж.В Израиле сейчас живут два миллиона арабов с паспортом гражданина Израиля. Пятая колонна ?

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