Израильский клуб отстранил футболиста из-за поста в соцсетях его жены

30-летний полузащитник Диа Саба отстранен от работы с основой «Маккаби Хайфа».
Израильский клуб непублично вывел игрока из состава из-за поста в соцсетях его жены.
17 октября супруга Сабы призвала «к миру для израильтян и палестинцев». Эту публикацию раскритиковали болельщики «Маккаби».
- Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- В ответ израильские силы стали наносить авиационные удары по сектору Газа, после чего начали наземную операцию.
- Саба – израильский футболист арабского происхождения. У него самая большая зарплата в местном чемпионате.
Источник: Marca