Медведев подтвердил участие «Зенита» в турнире с командами из стран БРИКС

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что на зимних сборах команда выступит в турнире с клубами из стран БРИКС.
«Зимой мы примем участие в турнире с участие команд из стран БРИКС, соревнование пройдет в Катаре во время второго тренировочного сбора. До конца ноября мы объявим состав участников. Будет либо четыре, либо шесть команд.
15 января у нас начнется первый тренировочный сбор, будут тоже спарринги. Потом мы переедем в Катар, где примем участие в этом турнире. Мы знаем про Зимний кубок РПЛ, нас приглашали. Но у нас были уже свои планы», – сказал Медведев.
- «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 14 матчах.
- В следующем туре петербургская команда дома сыграет с «Краснодаром» 11 ноября.
- В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года полноправными членами организации станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Источник: ТАСС