Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Медведев подтвердил участие «Зенита» в турнире с командами из стран БРИКС

    Медведев подтвердил участие «Зенита» в турнире с командами из стран БРИКС

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что на зимних сборах команда выступит в турнире с клубами из стран БРИКС.

    «Зимой мы примем участие в турнире с участие команд из стран БРИКС, соревнование пройдет в Катаре во время второго тренировочного сбора. До конца ноября мы объявим состав участников. Будет либо четыре, либо шесть команд.

    15 января у нас начнется первый тренировочный сбор, будут тоже спарринги. Потом мы переедем в Катар, где примем участие в этом турнире. Мы знаем про Зимний кубок РПЛ, нас приглашали. Но у нас были уже свои планы», – сказал Медведев.

    • «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 14 матчах.
    • В следующем туре петербургская команда дома сыграет с «Краснодаром» 11 ноября.
    • В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года полноправными членами организации станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2023 14:29
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +455

      Александр.Т. 17 часов назад

      Ммм , оплатили перелеты командам из стран БРИКС?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2569

      Красногвардейчик 21 час назад

      Ну вот....сбылась мечта Медведева.....почти ЛЧ)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > Красногвардейчик 19 часов назад

      Всяко лучше , нежели на "каникулах" попытаться снова (при помощи судеек) обыграть легендарный Акрон .

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+