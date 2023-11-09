Медведев подтвердил участие «Зенита» в турнире с командами из стран БРИКС

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что на зимних сборах команда выступит в турнире с клубами из стран БРИКС.

«Зимой мы примем участие в турнире с участие команд из стран БРИКС, соревнование пройдет в Катаре во время второго тренировочного сбора. До конца ноября мы объявим состав участников. Будет либо четыре, либо шесть команд.

15 января у нас начнется первый тренировочный сбор, будут тоже спарринги. Потом мы переедем в Катар, где примем участие в этом турнире. Мы знаем про Зимний кубок РПЛ, нас приглашали. Но у нас были уже свои планы», – сказал Медведев.