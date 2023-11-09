Агент Баринова раскрыл серьезность травмы капитана «Локомотива»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о повреждении игрока.

Капитан «Локо» травмировался в ходе дерби со «Спартаком» (1:1).

У него возникли проблемы с мышцами.

Из-за этого Баринов не сыграет за сборную России против Кубы (20 ноября).

«Медицинская служба пояснила, что травма незначительная. Было принято решение, что сейчас нет смысла его вызывать.

Дмитрий пропустит матч с «Ахматом» и ноябрьский сбор, за это время я думаю, он успеет решить все накопившиеся мышечные проблемы.

После матчей сборных он будет готов играть уже», – сообщил агент.