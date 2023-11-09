Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Агент Баринова раскрыл серьезность травмы капитана «Локомотива»

    Агент Баринова раскрыл серьезность травмы капитана «Локомотива»

    Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о повреждении игрока.

    • Капитан «Локо» травмировался в ходе дерби со «Спартаком» (1:1).
    • У него возникли проблемы с мышцами.
    • Из-за этого Баринов не сыграет за сборную России против Кубы (20 ноября).

    «Медицинская служба пояснила, что травма незначительная. Было принято решение, что сейчас нет смысла его вызывать.

    Дмитрий пропустит матч с «Ахматом» и ноябрьский сбор, за это время я думаю, он успеет решить все накопившиеся мышечные проблемы.

    После матчей сборных он будет готов играть уже», – сообщил агент.

    Новости по теме
    Баринов не сыграет за сборную России в ноябре: известна причина 1
    Баринов – журналисту: «Ты в своем уме?!» 10
    Баринов объяснил свою ошибку в игре с Кенией
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2023 12:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+