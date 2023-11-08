В «Милане» подтвердили, что Ибрагимович может вернуться в клуб

Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани подтвердил, что Златан Ибрагимович может получить работу в клубе.

«Ибрагимович – великий чемпион, он дорог всем болельщикам «Милана». Мы общаемся с ним уже несколько месяцев. Посмотрим, как будут развиваться события.

Я бы не стал сейчас говорить о конкретной должности. Ограничусь лишь словами, что он великий чемпион и великий человек, который очень переживает за «Милан», – сказал Фурлани.