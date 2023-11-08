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    • В «Милане» подтвердили, что Ибрагимович может вернуться в клуб

    В «Милане» подтвердили, что Ибрагимович может вернуться в клуб

    Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани подтвердил, что Златан Ибрагимович может получить работу в клубе.

    «Ибрагимович – великий чемпион, он дорог всем болельщикам «Милана». Мы общаемся с ним уже несколько месяцев. Посмотрим, как будут развиваться события.

    Я бы не стал сейчас говорить о конкретной должности. Ограничусь лишь словами, что он великий чемпион и великий человек, который очень переживает за «Милан», – сказал Фурлани.

    • Ибрагимович играл за «Милан» в 2010–2012 и 2020–2023 годах.
    • В составе «россонери» он провел 163 матча и забил 93 гола.

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    Источник: Sport Mediaset

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    08.11.2023 18:12
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