В «Милане» подтвердили, что Ибрагимович может вернуться в клуб

Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани подтвердил, что Златан Ибрагимович может получить работу в клубе.
«Ибрагимович – великий чемпион, он дорог всем болельщикам «Милана». Мы общаемся с ним уже несколько месяцев. Посмотрим, как будут развиваться события.
Я бы не стал сейчас говорить о конкретной должности. Ограничусь лишь словами, что он великий чемпион и великий человек, который очень переживает за «Милан», – сказал Фурлани.
- Ибрагимович играл за «Милан» в 2010–2012 и 2020–2023 годах.
- В составе «россонери» он провел 163 матча и забил 93 гола.
Источник: Sport Mediaset