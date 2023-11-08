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    Буре назвал главный вид спорта в России

    Чемпион мира по хоккею Павел Буре сравнил популярность футбола и хоккея в России.

    – Как вам кажется, хоккей в России – спорт номер один?

    – Все-таки номер два. Во все времена футбол и хоккей шли особняком, но футбол все же более массовый. В него проще играть.

    Все хоккеисты, кстати, достаточно хорошо играют в футбол. Мы во дворе, в ЦСКА, в сборной – всегда играли в футбол.

    Ходить все умеют, бегать тоже. Взял мяч – и пожалуйста. А на коньках все-таки посложнее.

    • Буре 11 лет играл в НХЛ.
    • У него есть серебро и бронза Олимпийских игр.
    • И в футболе, и в хоккее Россия отстранена от международных стартов.

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    Источник: ТАСС

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    08.11.2023 12:44
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