Буре назвал главный вид спорта в России

Чемпион мира по хоккею Павел Буре сравнил популярность футбола и хоккея в России.

– Как вам кажется, хоккей в России – спорт номер один?

– Все-таки номер два. Во все времена футбол и хоккей шли особняком, но футбол все же более массовый. В него проще играть.

Все хоккеисты, кстати, достаточно хорошо играют в футбол. Мы во дворе, в ЦСКА, в сборной – всегда играли в футбол.

Ходить все умеют, бегать тоже. Взял мяч – и пожалуйста. А на коньках все-таки посложнее.