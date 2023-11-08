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    Аршавин ответил, загнивает ли Запад

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от недавнего визита в Лондон.

    «Меня многие спрашивали: «Как Лондон?». Хотелось бы ответить что-то про «загнивающий Запад», но это не так. Лондон остается всегда таким, какой есть. Он всегда хорош – что 20 лет назад, что сейчас. Я посетил два мюзикла, матч «Тоттенхэма». Пришлось проехаться с их болельщиками на электричке две остановки. Напомнило, как уезжал с папой на трамвае со стадиона «Киров», – в него было невозможно втиснуться.

    Ностальгии не было. Вообще мне не нравилось жить в Лондоне. Только к концу чувствовал себя комфортно. Но мне и моим детям очень нравится туда приезжать. Я вспоминал моменты, когда Татьяна была маленькая. Оказывается, она все помнит. Дочка может ездить в Лондон только со мной, так как ее виза привязана ко мне. Когда гуляли, видели поток израильтян с флагами, в другой части города были мусульмане. В этом городе все вперемешку, он этим и славен», – сказал игрок.

    • Аршавин выступал в Лондоне за «Арсенал» (2009-2013 годы).
    • Он провел за команду 144 матча, забил 31 гол, отдал 46 результативных пасов.
    • Сейчас Аршавин, поимо «Зенита», работает экспертом на «Матч ТВ».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2023 12:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2220

      LOKOfanatik19 8 ноября, 13:26

      Почему запад должен загнивать? Там что ***** идут, чума, а депутатов бездырей везде хватает...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4316

      raritet 8 ноября, 13:24

      А уж у нас как все вперемешку....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5338

      Бомбардиръ 8 ноября, 12:29

      Ржавин тряхнул стариной.

      2
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