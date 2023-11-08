Аршавин ответил, загнивает ли Запад

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от недавнего визита в Лондон.

«Меня многие спрашивали: «Как Лондон?». Хотелось бы ответить что-то про «загнивающий Запад», но это не так. Лондон остается всегда таким, какой есть. Он всегда хорош – что 20 лет назад, что сейчас. Я посетил два мюзикла, матч «Тоттенхэма». Пришлось проехаться с их болельщиками на электричке две остановки. Напомнило, как уезжал с папой на трамвае со стадиона «Киров», – в него было невозможно втиснуться.

Ностальгии не было. Вообще мне не нравилось жить в Лондоне. Только к концу чувствовал себя комфортно. Но мне и моим детям очень нравится туда приезжать. Я вспоминал моменты, когда Татьяна была маленькая. Оказывается, она все помнит. Дочка может ездить в Лондон только со мной, так как ее виза привязана ко мне. Когда гуляли, видели поток израильтян с флагами, в другой части города были мусульмане. В этом городе все вперемешку, он этим и славен», – сказал игрок.

Аршавин выступал в Лондоне за «Арсенал» (2009-2013 годы).

Он провел за команду 144 матча, забил 31 гол, отдал 46 результативных пасов.

Сейчас Аршавин, поимо «Зенита», работает экспертом на «Матч ТВ».

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