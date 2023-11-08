Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Галатасарая», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Мин Джэ, Дэвис, Мазрауи, Киммих, Сане, Коман, Лаймер, Мусиала, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель

«Галатасарай»: Гювенч, Санчес, Бардакчи, Караташ, Бои, Актюркоглу, Заха, Тете, Айхан, Торрейра, Икарди.

Главный тренер: Окан Бурук

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бавария» – «Галатасарай»