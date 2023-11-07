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    • «Бавария» – «Галатасарай»: прогноз на матч 4 тура Лиги чемпионов, 8 ноября

    «Бавария» – «Галатасарай»: прогноз на матч 4 тура Лиги чемпионов, 8 ноября

    В среду, 8 ноября, «Бавария» и «Галатасарай» сыграют друг с другом в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов (Квартет А) .Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Встречу проведут в Мюнхене, на стадионе «Альянц Арена».

    «Бавария»

    Мюнхенцы лидируют в группе, имея в своем активе три очка. Команда выиграла все три игры, набрала девять очков. Подопечные Томаса Тухеля забили девять голов, но при этом команда пропустила пять мячей. Отметим, отрыв от идущего вторым «Галатасарая» составляет пять очков.

    «Галатасарай»

    Турецкая команда набрала четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Галатасарай» в трех играх Лиги чемпионов один раз сыграл вничью, в одном поединке выиграл и в одном матче потерпел поражение. Команда забила шесть голов и пропустила семь мячей. Отметим, отрыв от третьего места составляет одно очко, а отставание от лидера – пять баллов.

    Факты о личных встречах

    Команды только три раза играли друг с другом, в которых дважды победила «Бавария», а еще в одной встрече была зафиксирована ничья.

    Прогноз на матч «Бавария» – «Галатасарай

    На наш взгляд, хозяева выглядят фаворитом этой встречи. Наверняка мюнхенцы выиграют соперника с комфортным для себя счетом. «Галатасарай» же, в лучшем случае, может рассчитывать только на забитый гол. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.20), Тотал больше 2.5 (1.26), обе забьют – да (1.62).

    Источник: Бомбардир

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    07.11.2023 05:47
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