Команду Примеры исключили из Кубка Испании

«Гранада» исключена из числа участников Кубка Испании за нарушение регламента.
Команду дисквалифицировали за участие в матче 24-летнего вратаря Адриана Лопеса Гарроте.
Регламентом предусмотрено, что игроки резервной команды, участвующие в соревновании, должны быть не старше 23 лет.
За это нарушение дисциплинарный судья Королевской испанской футбольной федерации присудил «Гранаде» техническое поражение со счетом 0:3.
- В следующий раунд Кубка прошла «Ароса».
- «Гранада» разгромила соперника со счетом 3:0, но теперь этот результат аннулирован.
- В Примере команда идет на 19-м месте с 6 очками в 12 турах.
Источник: Cope