Команду Примеры исключили из Кубка Испании

«Гранада» исключена из числа участников Кубка Испании за нарушение регламента.

Команду дисквалифицировали за участие в матче 24-летнего вратаря Адриана Лопеса Гарроте.

Регламентом предусмотрено, что игроки резервной команды, участвующие в соревновании, должны быть не старше 23 лет.

За это нарушение дисциплинарный судья Королевской испанской футбольной федерации присудил «Гранаде» техническое поражение со счетом 0:3.