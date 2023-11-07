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    Команду Примеры исключили из Кубка Испании

    «Гранада» исключена из числа участников Кубка Испании за нарушение регламента.

    Команду дисквалифицировали за участие в матче 24-летнего вратаря Адриана Лопеса Гарроте.

    Регламентом предусмотрено, что игроки резервной команды, участвующие в соревновании, должны быть не старше 23 лет.

    За это нарушение дисциплинарный судья Королевской испанской футбольной федерации присудил «Гранаде» техническое поражение со счетом 0:3.

    • В следующий раунд Кубка прошла «Ароса».
    • «Гранада» разгромила соперника со счетом 3:0, но теперь этот результат аннулирован.
    • В Примере команда идет на 19-м месте с 6 очками в 12 турах.

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    Источник: Cope

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    07.11.2023 20:20
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