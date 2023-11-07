«Пари НН» и «Балтика» сыграют в матче 15-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в воскресенье, 12 ноября.
- Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород».
- Начало – в 14:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Пари НН» – «Балтика»
- победа «Пари НН» – 2.33
- ничья – 3.20
- победа «Балтики» – 3.25
Источник: Бомбардир