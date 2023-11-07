Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    «Факел» – ЦСКА: прогноз на матч 15 тура РПЛ, 11 ноября

    В субботу, 11 ноября, «Факел» и ЦСКА сыграют друг с другом в матче 11 тура РПЛ. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. Встречу проведут в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».

    «Факел»

    Подопечные Сергея Ташуева идут на десятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. Команда в четырнадцати матчах чемпионата России выиграла пять матчей, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. «Факел» наколотил 13 голов, но при этом пропустил 16 мячей.

    ЦСКА

    Подопечные Федотова идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Команда на семь очков отстает от лидирующего «Краснодара». Москвичи выиграли шесть матчей, в шести играх сыграли вничью и потерпели два поражения. ЦСКА забил 26 голов, а пропустил 19 мячей.

    Факты о личных встречах

    Обе команды играли друг с другом 17 раз, в которых «Факел» выиграл три раза, а ЦСКА побеждал в девяти поединках.

    Прогноз на матч «Факел» – ЦСКА

    Несмотря на гостевой характер встречи, ЦСКА выглядит фаворитом предстоящей встречи. Несмотря на хороший игровой тонус воронежцев, москвичи пребывают в лучшей форме. Наш прогноз – победа ЦСКА (1.97), тотал больше 2.5 (2.17).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2023 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66

      MERZAVETC 7 ноября, 16:59

      1. Наш прогноз – победа «Оренбурга» (1.87).
      2. Наш прогноз – победа «Спартака» (2.10).
      3. Наш прогноз – победа «Ахмата» (1.92).
      Хороший у вас прогнозист, пусть и дальше не ошибается.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+