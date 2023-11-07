В субботу, 11 ноября, «Факел» и ЦСКА сыграют друг с другом в матче 11 тура РПЛ. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. Встречу проведут в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».

«Факел»

Подопечные Сергея Ташуева идут на десятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. Команда в четырнадцати матчах чемпионата России выиграла пять матчей, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. «Факел» наколотил 13 голов, но при этом пропустил 16 мячей.

ЦСКА

Подопечные Федотова идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Команда на семь очков отстает от лидирующего «Краснодара». Москвичи выиграли шесть матчей, в шести играх сыграли вничью и потерпели два поражения. ЦСКА забил 26 голов, а пропустил 19 мячей.

Факты о личных встречах

Обе команды играли друг с другом 17 раз, в которых «Факел» выиграл три раза, а ЦСКА побеждал в девяти поединках.

Прогноз на матч «Факел» – ЦСКА

Несмотря на гостевой характер встречи, ЦСКА выглядит фаворитом предстоящей встречи. Несмотря на хороший игровой тонус воронежцев, москвичи пребывают в лучшей форме. Наш прогноз – победа ЦСКА (1.97), тотал больше 2.5 (2.17).