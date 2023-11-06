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    • Тен Хаг повторил клубный рекорд «Манчестер Юнайтед» 118-летней давности

    Тен Хаг повторил клубный рекорд «Манчестер Юнайтед» 118-летней давности

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг одержал 50-ю победу за время руководства командой. Этой отметки специалист достиг после выигрыша матча 11-го тура АПЛ у «Фулхэма» со счетом 1:0 и всего за 78 встреч.

    Тем самым нидерландец повторил клубный рекорд. Ранее 50 побед за 78 игр также одержал Эрнест Мэнгналл. Он достиг этой отметки в 1905 году. Жозе Моуринью понадобился 81 матч, Уле-Гуннару Сульшеру – 92, Мэтту Басби – 96, Рону Аткинсону – 97, Алексу Фергюсону – 105.

    • «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в текущем розыгрыше АПЛ с 18 очками после 11 туров.
    • На счету команды 6 побед, 5 поражений и пока ни одной ничьей.

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    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    06.11.2023 13:37
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +2026

      Таврида 6 ноября, 14:55

      А теперь сравним что достиг тен Хаг и Фергюсон. И вспомним классику:
      — Бабло кончается, а перспектив никаких!
      — Перспектив?
      — Да!...)

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