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  • Тен Хаг повторил клубный рекорд «Манчестер Юнайтед» 118-летней давности

Тен Хаг повторил клубный рекорд «Манчестер Юнайтед» 118-летней давности

6 ноября 2023, 13:37
1

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг одержал 50-ю победу за время руководства командой. Этой отметки специалист достиг после выигрыша матча 11-го тура АПЛ у «Фулхэма» со счетом 1:0 и всего за 78 встреч.

Тем самым нидерландец повторил клубный рекорд. Ранее 50 побед за 78 игр также одержал Эрнест Мэнгналл. Он достиг этой отметки в 1905 году. Жозе Моуринью понадобился 81 матч, Уле-Гуннару Сульшеру – 92, Мэтту Басби – 96, Рону Аткинсону – 97, Алексу Фергюсону – 105.

  • «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в текущем розыгрыше АПЛ с 18 очками после 11 туров.
  • На счету команды 6 побед, 5 поражений и пока ни одной ничьей.

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Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Фулхэм тен Хаг Эрик
Комментарии (1)
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Таврида
1699271758
А теперь сравним что достиг тен Хаг и Фергюсон. И вспомним классику: — Бабло кончается, а перспектив никаких! — Перспектив? — Да!...)
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