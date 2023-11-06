Червиченко: «Миранчук, по сути, играл за «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги матча 14-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» сыграл вничью с красно-белыми со счетом 1:1.
«Мне понравился «Спартак» в матче с «Локомотивом». Красно-белые были быстрыми, напористыми и хотели победить больше, чем железнодорожники. Да, у гостей удалили игрока, но Миранчук, по сути, вчера играл за «Спартак». Все, что можно, он вчера для «Локомотива» испортил – атаки разворачивал назад, ошибался в передачах.
Глушенков провел невыразительный матч. Несколько игроков железнодорожников играли безобразно. Рыбчинский не может с 10 метров по пустым воротам попасть! Как люди с такими зарплатами могут с 10 метров промахиваться на полтора метра или даже больше? «Локомотив» вчера был очень плох. А «Спартак» – молодцы, до последних минут лезли вперед. Жаль, что не наказали такой вальяжный коллектив соперника», – сказал Червиченко.
- Первый гол в матче забил форвард красно-белых Антон Зиньковский на 53-й минуте. Железнодорожники сравняли счет на 64-й усилиями Артема Дзюбы.
- На 38-й минуте был удален с поля защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.
- После этой игры «Спартак» находится на пятом месте в РПЛ, а «Локомотив» – на шестом. У обеих команд по 21 очку.