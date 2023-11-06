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    Червиченко: «Миранчук, по сути, играл за «Спартак»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги матча 14-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» сыграл вничью с красно-белыми со счетом 1:1.

    «Мне понравился «Спартак» в матче с «Локомотивом». Красно-белые были быстрыми, напористыми и хотели победить больше, чем железнодорожники. Да, у гостей удалили игрока, но Миранчук, по сути, вчера играл за «Спартак». Все, что можно, он вчера для «Локомотива» испортил – атаки разворачивал назад, ошибался в передачах.

    Глушенков провел невыразительный матч. Несколько игроков железнодорожников играли безобразно. Рыбчинский не может с 10 метров по пустым воротам попасть! Как люди с такими зарплатами могут с 10 метров промахиваться на полтора метра или даже больше? «Локомотив» вчера был очень плох. А «Спартак» – молодцы, до последних минут лезли вперед. Жаль, что не наказали такой вальяжный коллектив соперника», – сказал Червиченко.

    • Первый гол в матче забил форвард красно-белых Антон Зиньковский на 53-й минуте. Железнодорожники сравняли счет на 64-й усилиями Артема Дзюбы.
    • На 38-й минуте был удален с поля защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.
    • После этой игры «Спартак» находится на пятом месте в РПЛ, а «Локомотив» – на шестом. У обеих команд по 21 очку.

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    Источник: Metaratings.ru

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    06.11.2023 12:15
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 6 ноября, 22:20

      В обиде на весь Локомотив скорей всего из за того что не разгромили Спартак.

      1
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 6 ноября, 13:57

      Согласен, Червиченко сегодня объективен. Весь Локомотив был не на высоте. Что касается Миранчука, то он последний сезон в основе ждорожников играет. Пора ему в менее классную команду переходить.
      Хотя для нас все было вчера, как нельзя хорошо. Ну а гол, как не пропустить, с такой обороной. Чернов, как не старался пенальти не привез. Большая удача.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 6 ноября, 13:40

      Проводницы настолько слабы, что не смогли обыграть в большинстве аутсайдера. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 6 ноября, 13:38

      Червиченко: «АБАСКАЛЬ ЗАНИМАЕТСЯ КАКОЙ-ТО ХРЕНЬЮ»

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      PS
      В бытность, когда ЭТОТ владел клубом, то собрал сброд по 3 рубля за кучку и посадил на бромантан, чтобы лучше бегали под руководством непойми - ког

      2
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    • ...
      Рейтинг: +455

      Александр.Т. 6 ноября, 13:36

      Переобулся ахахах ))на днях другое говорил ))

      3
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    • ...
      Рейтинг: -75

      Скай 6 ноября, 13:24

      Какое же червяк ЧМО. Когда же оно й о пнется и убьётся.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania 6 ноября, 12:21

      Червь сегодня удивил своим адекватным комментом, видимо, трезвый сегодня)

      5
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > ScarlettOgusania 6 ноября, 14:22

      Первое, что мне пришло в голову по прочтению ... )

      2
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