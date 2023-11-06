«Зенит» хотел приобрести вингера «Флуминенсе»

«Зенит» предлагал 12 миллионов евро за трансфер 26-летнего колумбийского вингера «Флуминенсе» Джона Ариаса. Игрок отказался переходить в российский клуб из-за участие команды из Рио-де-Жанейро в Кубке Либертадорес.
По информации Globo, российский клуб сохраняет интерес к футболисту. Помимо «Зенита», Ариасом интересуются «Ливерпуль», «Арсенал» и «Фулхэм», которые уже отправляли своих скаутов на просмотр колумбийца.
- Ариас выступает за «Флуминенсе» с августа 2021 года, его соглашение рассчитано до лета 2026-го.
- В этом сезоне он провел 54 игры и забил 9 мячей за свой клуб, победив с ним в Кубке Либретадорес.
- На счету футболиста 10 матчей за сборную Колумбии.
Источник: Globo