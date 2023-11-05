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    • Файзуллаев – о популярности: «Ко мне домой в Узбекистане стали приходить люди»

    Файзуллаев – о популярности: «Ко мне домой в Узбекистане стали приходить люди»

    Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о возросшей популярности.

    – Ты чувствуешь свою популярность в Узбекистане?

    – После молодежного чемпионата Азии многие стали узнавать и домой стали приходить. Но я там редко бываю, если честно. Но не по этой причине, просто календарь плотный.

    – С твоим приходом соцсети ЦСКА просто разрывают ребята из Узбекистана. Любой пост с тобой комментируют тысячи твоих сограждан. Можешь объяснить, почему так?

    – У нас всегда так! Они следят за всеми, кто играет на международном уровне, всегда активно пишут в соцсетях, в личку. Видимо, это у нас в крови.

    • В августе ЦСКА купил Файзуллаева у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
    • Его статистика в московской команде: 12 матчей, 1 гол, 4 ассиста.
    • В 16:30 мск ЦСКА начнет матч 14-го тура РПЛ против «Пари НН».

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    05.11.2023 12:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      Исмо 5 ноября, 17:46

      Домой приходят денег просить, там очень бедно живут!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Sergey-Martinov-yandex > Исмо 5 ноября, 20:43

      Не путай деньги, с уважением.

      0
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