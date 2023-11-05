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  • Файзуллаев – о популярности: «Ко мне домой в Узбекистане стали приходить люди»

Файзуллаев – о популярности: «Ко мне домой в Узбекистане стали приходить люди»

5 ноября 2023, 12:21
2

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о возросшей популярности.

– Ты чувствуешь свою популярность в Узбекистане?

– После молодежного чемпионата Азии многие стали узнавать и домой стали приходить. Но я там редко бываю, если честно. Но не по этой причине, просто календарь плотный.

– С твоим приходом соцсети ЦСКА просто разрывают ребята из Узбекистана. Любой пост с тобой комментируют тысячи твоих сограждан. Можешь объяснить, почему так?

– У нас всегда так! Они следят за всеми, кто играет на международном уровне, всегда активно пишут в соцсетях, в личку. Видимо, это у нас в крови.

  • В августе ЦСКА купил Файзуллаева у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
  • Его статистика в московской команде: 12 матчей, 1 гол, 4 ассиста.
  • В 16:30 мск ЦСКА начнет матч 14-го тура РПЛ против «Пари НН».

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Файзуллаев Аббосбек
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Исмо
1699195592
Домой приходят денег просить, там очень бедно живут!
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