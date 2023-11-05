Файзуллаев – о популярности: «Ко мне домой в Узбекистане стали приходить люди»

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о возросшей популярности.

– Ты чувствуешь свою популярность в Узбекистане?

– После молодежного чемпионата Азии многие стали узнавать и домой стали приходить. Но я там редко бываю, если честно. Но не по этой причине, просто календарь плотный.

– С твоим приходом соцсети ЦСКА просто разрывают ребята из Узбекистана. Любой пост с тобой комментируют тысячи твоих сограждан. Можешь объяснить, почему так?

– У нас всегда так! Они следят за всеми, кто играет на международном уровне, всегда активно пишут в соцсетях, в личку. Видимо, это у нас в крови.

В августе ЦСКА купил Файзуллаева у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.

Его статистика в московской команде: 12 матчей, 1 гол, 4 ассиста.

В 16:30 мск ЦСКА начнет матч 14-го тура РПЛ против «Пари НН».

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