Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Интера», 11-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 20:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Аталанта»: Муссо, Толои, Джимсити, Руджери, Колашинац, Хатебур, Копмейнерс, Эдерсон, Де Рон, Лукман, Скамакка.
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини
«Интер»: Зоммер, Ачерби, Павар, Бастони, Думфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.
Главный тренер: Симоне Индзаги
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аталанта» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»