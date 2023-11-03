В субботу, 4 ноября, «Аталанта» на своем поле сыграет с «Интером». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата Италии по футболу и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Аталанта»

Команда с 19 баллами располагается на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от лидера на шесть баллов. Подопечные Гасперини выиграли шесть матчей, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения. «Аталанта» забила 18 голов, но при этом пропустила три мяча.

«Интер»

Команда лидирует в чемпионате страны, имея в своем активе 25 очков. «Интер» в десяти матчах национального первенства выиграл восемь встреч, в одном матче сыграл вничью и потерпел одно поражение. Команда забила 25 голов, а пропустила только пять мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 140 матчей, в которых «Аталанта» побеждала 27 раз, а «Интер» выигрывал в 77 встречах.

Прогноз на матч «Аталанта» – «Интер»

На наш взгляд, исход этого матча очевиден еще до его начала. «Интер» довольно стабильно набирает очки в новом розыгрыше Серии А, и несмотря на гостевой характер встречи, наверняка сможет увезти из Бергамо три балла. Наш прогноз – победа «Интера» (2.14).