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    • «Аталанта» – «Интер»: прогноз на матч 11 тура Серия А, 4 ноября

    «Аталанта» – «Интер»: прогноз на матч 11 тура Серия А, 4 ноября

    В субботу, 4 ноября, «Аталанта» на своем поле сыграет с «Интером». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата Италии по футболу и начнется в 20:00 по московскому времени.

    «Аталанта»

    Команда с 19 баллами располагается на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от лидера на шесть баллов. Подопечные Гасперини выиграли шесть матчей, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения. «Аталанта» забила 18 голов, но при этом пропустила три мяча.

    «Интер»

    Команда лидирует в чемпионате страны, имея в своем активе 25 очков. «Интер» в десяти матчах национального первенства выиграл восемь встреч, в одном матче сыграл вничью и потерпел одно поражение. Команда забила 25 голов, а пропустила только пять мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 140 матчей, в которых «Аталанта» побеждала 27 раз, а «Интер» выигрывал в 77 встречах.

    Прогноз на матч «Аталанта» – «Интер»

    На наш взгляд, исход этого матча очевиден еще до его начала. «Интер» довольно стабильно набирает очки в новом розыгрыше Серии А, и несмотря на гостевой характер встречи, наверняка сможет увезти из Бергамо три балла. Наш прогноз – победа «Интера» (2.14).

    Источник: Бомбардир

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    03.11.2023 00:34
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