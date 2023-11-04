Серия А. «Интер» победил на выезде «Аталанту» (2:1) и укрепился на 1-м месте

«Интер» в 11-м туре Серии А переиграл на выезде «Аталанту». Забили Хакан Чалханоглу и Лаутаро Мартинес.

«Аталанта» заканчивала матч в меньшинстве после удаления Рафаэля Толоя.

«Интер» лидирует с пятиочковым отрывом. «Аталанта» занимает пятую строчку.

Италия. Серия А. 11-й тур

Аталанта – Интер – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Чалханоглу, 40 (с пенальти); 0:2 – Мартинес, 57; 1:2 – Скамакка, 61.

Удаления: Толой, 90+2 (вторая ж.к.) – нет.

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