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    • Серия А. «Интер» победил на выезде «Аталанту» (2:1) и укрепился на 1-м месте

    Серия А. «Интер» победил на выезде «Аталанту» (2:1) и укрепился на 1-м месте

    «Интер» в 11-м туре Серии А переиграл на выезде «Аталанту». Забили Хакан Чалханоглу и Лаутаро Мартинес.

    «Аталанта» заканчивала матч в меньшинстве после удаления Рафаэля Толоя.

    «Интер» лидирует с пятиочковым отрывом. «Аталанта» занимает пятую строчку.

    Италия. Серия А. 11-й тур

    Аталанта – Интер – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Чалханоглу, 40 (с пенальти); 0:2 – Мартинес, 57; 1:2 – Скамакка, 61.

    Удаления: Толой, 90+2 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2023 22:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 5 ноября, 10:36

      Интер пожалуй самый главный претендент на чемпионство в Серии-А.
      Команда хорошо сбалансирована, без слабых мест.

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