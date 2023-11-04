Серия А. «Интер» победил на выезде «Аталанту» (2:1) и укрепился на 1-м месте

Интер пожалуй самый главный претендент на чемпионство в Серии-А.
Команда хорошо сбалансирована, без слабых мест.
«Интер» в 11-м туре Серии А переиграл на выезде «Аталанту». Забили Хакан Чалханоглу и Лаутаро Мартинес.
«Аталанта» заканчивала матч в меньшинстве после удаления Рафаэля Толоя.
«Интер» лидирует с пятиочковым отрывом. «Аталанта» занимает пятую строчку.
Италия. Серия А. 11-й тур
Голы: 0:1 – Чалханоглу, 40 (с пенальти); 0:2 – Мартинес, 57; 1:2 – Скамакка, 61.
Удаления: Толой, 90+2 (вторая ж.к.) – нет.