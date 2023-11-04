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    • «Манчестер Сити» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

    «Манчестер Сити» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» и «Борнмут», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября 2023, в 18:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Аке, Аканджи, Ковачич, Доку, Эрнандес, Силва, Холанд.

    Главный тренер: Хосеп Гвардиола

    «Борнмут»: Раду, Керкез, Келли, Мефам, Забарный, Эронз, Кристи, Скотт, Тавернир, Биллинг, Соланке.

    Главный тренер: Андони Ираола

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Сити»«Борнмут»

    Источник: Бомбардир

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    04.11.2023 16:48
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