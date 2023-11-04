Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» и «Борнмут», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября 2023, в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Аке, Аканджи, Ковачич, Доку, Эрнандес, Силва, Холанд.

Главный тренер: Хосеп Гвардиола

«Борнмут»: Раду, Керкез, Келли, Мефам, Забарный, Эронз, Кристи, Скотт, Тавернир, Биллинг, Соланке.

Главный тренер: Андони Ираола