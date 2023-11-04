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    • «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

    «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед», 11 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября 2023, в 15:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Фулхэм»: Лено, Басси, Рим, Кастань, Робинсон, Уилсон, Перейра, Виллиан, Ивоби, Пальинья, Муниз.

    Главный тренер: Марку Силва

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Далот, Ван-Биссака, Эванс, Фернандеш, Эриксен, Гарначо, Антони, Мактоминей, Хойлунн.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Фулхэм»«Манчестер Юнайтед»

    Источник: Бомбардир

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    04.11.2023 13:08
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