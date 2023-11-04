Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед», 11 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября 2023, в 15:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Фулхэм»: Лено, Басси, Рим, Кастань, Робинсон, Уилсон, Перейра, Виллиан, Ивоби, Пальинья, Муниз.

Главный тренер: Марку Силва

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Далот, Ван-Биссака, Эванс, Фернандеш, Эриксен, Гарначо, Антони, Мактоминей, Хойлунн.

Главный тренер: Эрик тен Хаг