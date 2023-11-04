Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед», 11 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября 2023, в 15:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Фулхэм»: Лено, Басси, Рим, Кастань, Робинсон, Уилсон, Перейра, Виллиан, Ивоби, Пальинья, Муниз.
Главный тренер: Марку Силва
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Далот, Ван-Биссака, Эванс, Фернандеш, Эриксен, Гарначо, Антони, Мактоминей, Хойлунн.
Главный тренер: Эрик тен Хаг
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч покажет Setanta Sports 1.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир