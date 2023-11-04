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    • Файзуллаев рассказал, в чем чемпионат Узбекистана сильнее РПЛ

    Файзуллаев рассказал, в чем чемпионат Узбекистана сильнее РПЛ

    Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сравнил чемпионаты России и Узбекистана.

    – В чем видишь ключевые отличия между чемпионатами Узбекистана и России?

    Думаю, у меня на родине он более техничный, игра многих команд строится через короткий пас. Российский чемпионат более силовой, тут много борьбы на каждом участке поля.

    Но если говорить о силе, то, конечно, РПЛ мощнее, в том числе и в плане интенсивности.

    – Ты правильно заметил, что у нас много силовой борьбы. Насколько тебе тяжело здесь с учетом твоей комплекции?

    – Первые матчи было очень непривычно, но сейчас уже все нормально. Я не боюсь идти в борьбу и в стык.

    • В августе ЦСКА купил Файзуллаева у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
    • Его статистика в московской команде: 12 матчей, 1 гол, 4 ассиста.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    04.11.2023 12:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25307

      DOCTOR PENALTY 4 ноября, 14:31

      Неплохо раскрывается парнишка, в Пахтакоре поди локти кусают, что продали так дёшево.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4067

      acor94 4 ноября, 13:39

      Даже узбеки играют на технику. Может нам в американский футбол играть или в регби?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Shahrizod-Karimov-google > acor94 6 ноября, 08:02

      Даже?)) Узбекистан из за распада СССР немного выбился из за бардака в стране. А так там играли всегда хорошо,а технично потому-что там не принято грубить так как кровь горячая могут и нос сломать и хрен с красной карточкой. Там за грубость привыкли отвечать жёстко чтоб не повадно было. Это еще с молоду начинается, вот вам и технический футбол.

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