Файзуллаев рассказал, в чем чемпионат Узбекистана сильнее РПЛ

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сравнил чемпионаты России и Узбекистана.

– В чем видишь ключевые отличия между чемпионатами Узбекистана и России?

– Думаю, у меня на родине он более техничный, игра многих команд строится через короткий пас. Российский чемпионат более силовой, тут много борьбы на каждом участке поля.

Но если говорить о силе, то, конечно, РПЛ мощнее, в том числе и в плане интенсивности.

– Ты правильно заметил, что у нас много силовой борьбы. Насколько тебе тяжело здесь с учетом твоей комплекции?

– Первые матчи было очень непривычно, но сейчас уже все нормально. Я не боюсь идти в борьбу и в стык.

В августе ЦСКА купил Файзуллаева у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.

Его статистика в московской команде: 12 матчей, 1 гол, 4 ассиста.

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