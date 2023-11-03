Оздоев ответил, за какое место в РПЛ боролся бы его ПАОК

Ваше место возле параши.. Подумал судейский корпус РФС
Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев оценил перспективы команды в РПЛ.
«У нас хорошая команда, качественные футболисты, грамотный тренерский штаб. Думаю, что в чемпионате России мы боролись бы за первое место. Первая четвeрка в Греции – очень сильные команды. Поэтому я не удивлeн нашими успехами в Европе. Дай бог, чтобы дошли до финала! Очень хочется», – сказал Оздоев.
- Магомед в команде с лета.
- ПАОК в чемпионате Греции занимает 4-е место.
- Команда лидирует в группе Лиги конференций.