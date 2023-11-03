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    Оздоев ответил, за какое место в РПЛ боролся бы его ПАОК

    Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев оценил перспективы команды в РПЛ.

    «У нас хорошая команда, качественные футболисты, грамотный тренерский штаб. Думаю, что в чемпионате России мы боролись бы за первое место. Первая четвeрка в Греции – очень сильные команды. Поэтому я не удивлeн нашими успехами в Европе. Дай бог, чтобы дошли до финала! Очень хочется», – сказал Оздоев.

    • Магомед в команде с лета.
    • ПАОК в чемпионате Греции занимает 4-е место.
    • Команда лидирует в группе Лиги конференций.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.11.2023 15:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +528

      Napaleon Banapart 3 ноября, 17:26

      Ваше место возле параши.. Подумал судейский корпус РФС

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +638

      Цугундeр 3 ноября, 17:10

      Из варягов (через Турцию) в греки. Во ,Оздопидис заливает.)

      2
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      Рейтинг: +4316

      raritet 3 ноября, 16:12

      Да ладно заливать.

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