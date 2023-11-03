Оздоев ответил, за какое место в РПЛ боролся бы его ПАОК

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев оценил перспективы команды в РПЛ.

«У нас хорошая команда, качественные футболисты, грамотный тренерский штаб. Думаю, что в чемпионате России мы боролись бы за первое место. Первая четвeрка в Греции – очень сильные команды. Поэтому я не удивлeн нашими успехами в Европе. Дай бог, чтобы дошли до финала! Очень хочется», – сказал Оздоев.