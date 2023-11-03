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Оздоев ответил, за какое место в РПЛ боролся бы его ПАОК

3 ноября 2023, 15:39
3

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев оценил перспективы команды в РПЛ.

«У нас хорошая команда, качественные футболисты, грамотный тренерский штаб. Думаю, что в чемпионате России мы боролись бы за первое место. Первая четвeрка в Греции – очень сильные команды. Поэтому я не удивлeн нашими успехами в Европе. Дай бог, чтобы дошли до финала! Очень хочется», – сказал Оздоев.

  • Магомед в команде с лета.
  • ПАОК в чемпионате Греции занимает 4-е место.
  • Команда лидирует в группе Лиги конференций.

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Источник: «Чемпионат»
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига ПАОК Оздоев Магомед
Комментарии (3)
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raritet
1699017145
Да ладно заливать.
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Цугундeр
1699020624
Из варягов (через Турцию) в греки. Во ,Оздопидис заливает.)
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Napaleon Banapart
1699021560
Ваше место возле параши.. Подумал судейский корпус РФС
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