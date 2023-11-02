Защитник «Рубина» Сорокин рассказал о конфликте с «Краснодаром»: «Меня просто выжили»

Футболист казанского «Рубина» Егор Сорокин сказал, что покинул «Краснодар» в сентябре из-за разногласий по поводу контракта.

«Разногласия были по старому контракту, меня попросили пойти на определенные финансовые уступки, но я не пошел на них по определенным причинам. Контракт был подписан, я выполнял свою работу добросовестно, они просили о снижении, и я не понимал – мне что, надо меньше тренироваться или что? Для меня эта ситуация была неприемлемой, в дальнейшем, понятное дело, клубу это не понравилось, и, если говорить своими словами, меня просто выжили.

Никак мы не расстались, знаете, вообще никак. Если вы заметили, мне даже не сказали спасибо, не пожелали удачи. Никак от слова совсем. Неприятная ситуация тоже, как вы видите, у меня ситуация за ситуацией. У меня такой период, это все пройдет. Я хочу играть, я пошел на определенные уступки, чтобы играть, но такова жизнь. Я к себе требований не снижаю, ситуацией недоволен, но все зависит от меня», – сказал Сорокин.