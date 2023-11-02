Слуцкий прокомментировал информацию об интересе «Актобе»

Бывший наставник сборной России, ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера в казахстанском «Актобе».

«Я не знаю ничего про «Актобе», я ничего не читаю об этом. Вы считаете, что мне было бы интересно работать в «Актобе» и уехать в Казахстан? Нет. Деньги? Не, ну какие там», – сказал Слуцкий.