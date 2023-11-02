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Слуцкий прокомментировал информацию об интересе «Актобе»

2 ноября 2023, 18:09

Бывший наставник сборной России, ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера в казахстанском «Актобе».

«Я не знаю ничего про «Актобе», я ничего не читаю об этом. Вы считаете, что мне было бы интересно работать в «Актобе» и уехать в Казахстан? Нет. Деньги? Не, ну какие там», – сказал Слуцкий.

  • С ноября прошлого года Слуцкий не возвращался к тренерской работе после увольнения из «Рубина».
  • По итогам чемпионата Казахстана-2023 «Актобе» занял третье место и заработал право на участие в еврокубках на следующий сезон.

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Источник: Телеграм-канал Коммент.Шоу
Казахстан. Премьер-лига Актобе Слуцкий Леонид
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