Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Ливерпуля», 1/8 Кубка Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Борнмут»: Керкез, Мефам, Соланке, Кристи, Скотт, Смит, Клюйверт, Раду, Семеньо, Забарный, Биллинг.

Главный тренер: Андони Ираола

«Ливерпуль»: Гомес, Эндо, Собослаи, Салах, Джонс, Гакпо, Цимикас, Матип, Куанса, Эллиот, Келлехер.

Главный тренер: Томас Франк

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Борнмут» – «Ливерпуль»