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    • «Борнмут» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023

    «Борнмут» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Ливерпуля», 1/8 Кубка Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Борнмут»: Керкез, Мефам, Соланке, Кристи, Скотт, Смит, Клюйверт, Раду, Семеньо, Забарный, Биллинг.

    Главный тренер: Андони Ираола

    «Ливерпуль»: Гомес, Эндо, Собослаи, Салах, Джонс, Гакпо, Цимикас, Матип, Куанса, Эллиот, Келлехер.

    Главный тренер: Томас Франк

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Борнмут» – «Ливерпуль»

    Борнум-Ливерпуль смотреть онлайн 1 ноября

    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2023 19:43
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