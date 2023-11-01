Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Арсенала», 1/8 Кубка Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2023, в 22:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Вест Хэм»: Фабьяньский, Цоуфал, Мавропаноc, Альварес, Агерд, Эмерсон, Пакета, Кудус, Соучек, Боуэн, Бенрахма.
Главный тренер: Дэвид Мойес
«Арсенал»: Рамздейл, Уайт, Габриэл, Кивер, Зинченко, Жоржиньо, Виейра, Хаверц, Нелсон, Нкетия, Троссард.
Главный тренер: Томас Франк
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Вест Хэм» – «Арсенал»
- Прямой эфир встречи покажет Setanta Sports 2.
- Также игру можно посмотреть на «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»