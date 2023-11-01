Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • «Вест Хэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023

    «Вест Хэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Арсенала», 1/8 Кубка Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2023, в 22:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Вест Хэм»: Фабьяньский, Цоуфал, Мавропаноc, Альварес, Агерд, Эмерсон, Пакета, Кудус, Соучек, Боуэн, Бенрахма.

    Главный тренер: Дэвид Мойес

    «Арсенал»: Рамздейл, Уайт, Габриэл, Кивер, Зинченко, Жоржиньо, Виейра, Хаверц, Нелсон, Нкетия, Троссард.

    Главный тренер: Томас Франк

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Вест Хэм»«Арсенал»

    Вест-Хэм-Арсенал смотреть онлайн 1 ноября

    Новости по теме
    Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2023 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+