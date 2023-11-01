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    • «Сочи» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023

    «Сочи» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» и «Урал», 6 тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2023, в 18:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Сочи»: Гойло, Миладинович, Литвинов, Дркушич, Маргасов, Нобоа, Батырев, Медведев, Крамарич, Джорджевич, Бурмистров.

    Главный тренер: Александр Точилин

    «Факел»: Гудиев, Черов, Мендель, Суслов, Калинин, Ивлев, Селе, Моцпан, Яколиш, Долгов, Максимов.

    Главный тренер: Сергей Ташуев

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сочи»«Факел»

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    Источник: Спортбокс

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    01.11.2023 16:39
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