Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» и «Урал», 6 тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2023, в 18:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Сочи»: Гойло, Миладинович, Литвинов, Дркушич, Маргасов, Нобоа, Батырев, Медведев, Крамарич, Джорджевич, Бурмистров.

Главный тренер: Александр Точилин

«Факел»: Гудиев, Черов, Мендель, Суслов, Калинин, Ивлев, Селе, Моцпан, Яколиш, Долгов, Максимов.

Главный тренер: Сергей Ташуев

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сочи» – «Факел»