Аршавин: «Такие, как я, рождаются нечасто»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о работе клубной академии.
«Почему у «Зенита» пока не получается получить таких игроков, какими были Аршавин, Александр Кержаков? Такие, как Кержаков и Аршавин, рождаются нечасто, как бы мы ни работали в академии.
Сейчас подходят игроки 2004-2005 годов рождения. У нас талантливые команды, есть сильные игроки, которые способны принести пользу «Зениту», – сказал Аршавин.
- Аршавин курирует в «Зените» молодежный сектор.
- Он брал с клубом Кубок, Суперкубок УЕФА, РПЛ.
- Аршавин выступал в АПЛ за «Арсенал».
Источник: «РБ Спорт»