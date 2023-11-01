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    Аршавин: «Такие, как я, рождаются нечасто»

    Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о работе клубной академии.

    «Почему у «Зенита» пока не получается полу­чить таких игроков, какими были Аршавин, Александр Кержаков? Такие, как Кержаков и Аршавин, рождаются нечасто, как бы мы ни работали в академ­ии.

    Сейчас подходят иг­роки 2004-2005 год­ов рождения. У нас талантл­ивые команды, есть сильные игроки, котор­ые способны принести пользу «Зениту», – сказал Аршавин.

    • Аршавин курирует в «Зените» молодежный сектор.
    • Он брал с клубом Кубок, Суперкубок УЕФА, РПЛ.
    • Аршавин выступал в АПЛ за «Арсенал».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.11.2023 14:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 1 ноября, 18:27

      идиоты или футболисты?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4368

      anatolich72 1 ноября, 18:09

      Ща его Бороновская, в своей программе опустит. Петух.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +835

      borusse 1 ноября, 17:52

      дураков в России достаточно, не переживай

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 1 ноября, 17:25

      звезду поймал и не отпускает

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 1 ноября, 16:46

      Максимум что может Зенит это купить бестолкового лавочника из Бразилии за 20 мл, а про воспитать это уже смешно

      2
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      Рейтинг: +418

      guron88 1 ноября, 14:58

      Всю жизнь, нагловатость от Аршавина, так пёрла... Чувак, всегда себя переоценивал явно.

      2
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      Рейтинг: +2026

      Таврида 1 ноября, 14:37

      С такого как ты нечего взять,
      Шансы есть только у редких абсурдов.

      0
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      Рейтинг: +12138

      ivany4 1 ноября, 14:36

      Ну наконец то!!!
      Царь у нас уже есть, теперь уже и должность "бога" занимают!
      Самозванцы, итить их совесть...

      4
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