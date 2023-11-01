Аршавин: «Такие, как я, рождаются нечасто»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о работе клубной академии.

«Почему у «Зенита» пока не получается полу­чить таких игроков, какими были Аршавин, Александр Кержаков? Такие, как Кержаков и Аршавин, рождаются нечасто, как бы мы ни работали в академ­ии.

Сейчас подходят иг­роки 2004-2005 год­ов рождения. У нас талантл­ивые команды, есть сильные игроки, котор­ые способны принести пользу «Зениту», – сказал Аршавин.