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    Канделаки заявила, что «Матч ТВ» превосходит ESPN

    Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, запускавшая телехолдинг, высказалась о его прогрессе за восемь лет.

    «До «Матч ТВ» спортивного телевидения в стране не существовало в том виде, в котором оно существует сейчас.

    Мы смотрели на ESPN и говорили, что мы тоже сделаем такой канал. Сегодня мы смотрим на ESPN и понимаем, что мы объективно по технологиям опережаем ESPN. Если у нас и есть конкуренты, то только южнокорейские коллеги», – сказала Канделаки в эфире «Матч ТВ».

    • Сегодня «Матч ТВ» исполнилось 8 лет.
    • ESPN – всемирно известный американский спортивный телехолдинг, основанный в 1979 году.
    • Сейчас пост генерального продюсера «Матч ТВ» занимает Александр Тащин.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2023 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 1 ноября, 16:39

      Показывать унылые матчи уровня Оренбург-Факел, бестолковый гандбол, некому не нужный волейбол и дартс это уровень тупизма и шлака

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      Рейтинг: +44

      MANCHESTER_RED_MAN 1 ноября, 12:50

      А теперь вспомним отмененные матчи

      0
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      Рейтинг: +20527

      NewLife 1 ноября, 12:23

      "Сегодня мы смотрим на ESPN и понимаем, что мы объективно по технологиям опережаем ESPN."
      Смотри опережалку не потеряй, пока учитесь на вашем варе линии чертить, ущербные надуватели щек.

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