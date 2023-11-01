Канделаки заявила, что «Матч ТВ» превосходит ESPN

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, запускавшая телехолдинг, высказалась о его прогрессе за восемь лет.
«До «Матч ТВ» спортивного телевидения в стране не существовало в том виде, в котором оно существует сейчас.
Мы смотрели на ESPN и говорили, что мы тоже сделаем такой канал. Сегодня мы смотрим на ESPN и понимаем, что мы объективно по технологиям опережаем ESPN. Если у нас и есть конкуренты, то только южнокорейские коллеги», – сказала Канделаки в эфире «Матч ТВ».
- Сегодня «Матч ТВ» исполнилось 8 лет.
- ESPN – всемирно известный американский спортивный телехолдинг, основанный в 1979 году.
- Сейчас пост генерального продюсера «Матч ТВ» занимает Александр Тащин.
Источник: «Бомбардир»