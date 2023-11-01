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    Еще один игрок команды Второй лиги умер после ДТП

    Утром, 1 ноября, не приходя в сознание, ушел из жизни игрок клуба Второй лиги «Уралец Тагильская сталь» Кирилл Кочетов. Нападающий умер от травм, полученных в ДТП, которые оказались несовместимы с жизнью.

    «ФК «Амкар Пермь» и ФК «Уралец ТС» совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых», – говорится в заявлении клуба.

    • 12 октября машина с четырьмя футболистами «Уральца ТС» попала в аварию на трассе Пермь – Екатеринбург.
    • В результате защитник Евгений Ситников погиб на месте, Кочетов был госпитализирован в состоянии комы, полузащитники Денис Федорочев и Кирилл Мыльников получили травмы различной степени тяжести.

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    Источник: Страница клуба «Уралец ТС» в VK

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    01.11.2023 10:49
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