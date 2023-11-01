Еще один игрок команды Второй лиги умер после ДТП

Утром, 1 ноября, не приходя в сознание, ушел из жизни игрок клуба Второй лиги «Уралец Тагильская сталь» Кирилл Кочетов. Нападающий умер от травм, полученных в ДТП, которые оказались несовместимы с жизнью.

«ФК «Амкар Пермь» и ФК «Уралец ТС» совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых», – говорится в заявлении клуба.