Еще один игрок команды Второй лиги умер после ДТП

Утром, 1 ноября, не приходя в сознание, ушел из жизни игрок клуба Второй лиги «Уралец Тагильская сталь» Кирилл Кочетов. Нападающий умер от травм, полученных в ДТП, которые оказались несовместимы с жизнью.
«ФК «Амкар Пермь» и ФК «Уралец ТС» совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых», – говорится в заявлении клуба.
- 12 октября машина с четырьмя футболистами «Уральца ТС» попала в аварию на трассе Пермь – Екатеринбург.
- В результате защитник Евгений Ситников погиб на месте, Кочетов был госпитализирован в состоянии комы, полузащитники Денис Федорочев и Кирилл Мыльников получили травмы различной степени тяжести.
Источник: Страница клуба «Уралец ТС» в VK