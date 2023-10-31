Семак рассказал, о чем спорил с арбитром после победы над «Крыльями»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл суть претензий к судье по итогам кубкового матча с «Крыльями Советов».
- Петербуржцы победили со счетом 1:0.
- Единственный гол на 87-й минуте забил Иван Сергеев.
- Игру обслуживал Павел Кукуян.
– После игры в центральном круге вы достаточно эмоционально говорили с судьей. Почему?
– Трактовки. У нас хорошие быстрые атаки, задержка руками – это как минимум неспортивное поведение, никакой борьбы нет.
Спросил, почему это не карточка. Непонятно. Это мелочи. Главное, что все живы‑здоровы. Выиграли, порадовали наши болельщиков.
Источник: «Матч ТВ»