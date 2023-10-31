Семак рассказал, о чем спорил с арбитром после победы над «Крыльями»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл суть претензий к судье по итогам кубкового матча с «Крыльями Советов».

Петербуржцы победили со счетом 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте забил Иван Сергеев.

Игру обслуживал Павел Кукуян.

– После игры в центральном круге вы достаточно эмоционально говорили с судьей. Почему?

– Трактовки. У нас хорошие быстрые атаки, задержка руками – это как минимум неспортивное поведение, никакой борьбы нет.

Спросил, почему это не карточка. Непонятно. Это мелочи. Главное, что все живы‑здоровы. Выиграли, порадовали наши болельщиков.