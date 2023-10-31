Семак объяснил, почему выпустил Ерохина в центре атаки «Зенита» на игру с «Крыльями»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о стартовом составе своей команды на кубковый матч с «Крыльями Советов».

Игра стартовала в 19:30 мск.

«Бомбардир» ведет ее текстовую онлайн-трансляцию.

– Прямой турнирной мотивации у игры нет, как определяли стартовый состав?

- Максимально даем возможность играть тем, кто получает меньше игровой практики. К сожалению, Изидор болел и тренировался мало, поэтому он сегодня не в составе. Остальные все, кто играет меньше, сегодня в старте.

– Ерохин в старте, нет ярко выраженного центрального нападающего. Он будет эту функцию исполнять?

– Да, он универсальный игрок. Понимаем, что это не его излюбленная позиция, но, к сожалению, у нас всегда два нападающих и на этой позиции сыграть особо некому в нынешней ситуации. Наши нападающие играют достаточно много, им нужно быть свежими.

– Что вы ждете от Ренана? Ему надо что‑то доказать?

– Конечно, мы хотим посмотреть, как он сейчас. На тренировках смотрится надежнее и лучше, чем на том промежутке, когда он потерял место в составе.

Хотим посмотреть, насколько хорошо он выглядит сейчас с точки зрения баланса и уверенности на поле.

– Михаил Кержаков появляется на поле. В следующем матче РПЛ будет другой голкипер?

– Это ничего не означает. Есть элемент недовосстановления игроков, мы даем Мише шанс после травмы набирать форму через игровое время.