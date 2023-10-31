Аршавин выделил самые слабые позиции в составе «Спартака»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о проблемах «Спартака» в этом сезоне.

По его мнению, москвичи страдают в том числе из-за слабой селекции. Экс-футболист считает плохо укомплектованными в столичной команде позиции фланговых защитников и центрального форварда.

– В принципе, «Спартак» и перед сезоном, и на старте выглядел боеспособным коллективом. Но по тому, как все складывается для «Спартака» сейчас, мне так не кажется.

– Вы понимаете, что произошло?

– Во-первых, они остались с одним нападающим – с Соболевым. С которым потом поссорились. Есть еще Мелешин, но он – молодой. Так появилась проблема с нападением.

Она добавилась к проблеме с обороной, хотя Бабич центр и укрепил. Но остались слабые фланги. «Спартаку» нужна хорошая селекция.

– Это традиционная история для «Спартака» – хорошо начать, потом поссориться и все испортить?

– Не знаю. У «Спартака» вроде как все по-разному, но все одинаково. Пока у них нет стабильности, как и в предыдущих сезонах.