Почеттино эмоционально отреагировал на вручение Месси восьмого «Золотого мяча»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино счастлив, что «Золотой мяч» за сезон-2022/23 получил Лионель Месси.

Для форварда это 8-й ЗМ в карьере.

В голосовании он обошел Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Почеттино работал с Месси в «ПСЖ» в сезоне-2021/22.

«Это потрясающее достижение, он заслужил. Думаю, он лучший, и это очень важно как для него, так и для Аргентины.

Для меня, как тренера, возможность поработать с ним и быть его соотечественником – счастье.

Я думаю, что надо отдать ему должное и поздравить его», – сказал Почеттино.