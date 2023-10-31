Почеттино эмоционально отреагировал на вручение Месси восьмого «Золотого мяча»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино счастлив, что «Золотой мяч» за сезон-2022/23 получил Лионель Месси.
- Для форварда это 8-й ЗМ в карьере.
- В голосовании он обошел Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
- Почеттино работал с Месси в «ПСЖ» в сезоне-2021/22.
«Это потрясающее достижение, он заслужил. Думаю, он лучший, и это очень важно как для него, так и для Аргентины.
Для меня, как тренера, возможность поработать с ним и быть его соотечественником – счастье.
Я думаю, что надо отдать ему должное и поздравить его», – сказал Почеттино.
Источник: Football.london