Аршавин оценил вручение Месси 8-го «Золотого мяча»

Андрей Аршавин считает справедливой победу Лионеля Месси в голосовании за обладателя «Золотого мяча»-2023.

Аргентинец получил награду в понедельник вечером в Париже. Она стала для форварда 8-й в карьере.

В голосовании Месси обогнал Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

В декабре игрок «Интер Майами» впервые в карьере стал чемпионом мира.

«Золотой мяч» Месси – справедливый. Мбаппе и Холанд свое еще получат.

Но если бы чемпионат мира выиграла Франция, тогда победил бы Мбаппе», – сказал Аршавин.